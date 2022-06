La Sûreté du Québec élabore un parrainage avec les commerçants qui opèrent des établissements à La Porte du Nord.

La halte routière La Porte du Nord est située aux abords de l’autoroute des Laurentides dans la municipalité de Saint-Jérôme.

Celle-ci accueille des milliers de visiteurs issus de plusieurs sphères d’activités commerciale, touristique ou simplement de promenade. Sa disposition géographique en fait un endroit charnière quant à l’accessibilité de la région des Laurentides.

Certaines problématiques ont été observées à cette halte routière telles que du flânage, des incivilités, du désordre public, des vols ou encore la consommation de stupéfiant.

C’est dans une optique de police de proximité que les policiers du poste autoroutier de Laval de la Sûreté du Québec ont élaboré un projet de parrainage permettant de se rapprocher des citoyens et de répondre aux préoccupations du milieu en établissant un partenariat solide avec les divers commerçants qui opèrent des établissements à La Porte du Nord.

Un policier agissant à titre de parrain aura pour mission d’établir un lien de confiance entre les commerçants de La Porte du Nord et la Sûreté du Québec. Cette action permettra aux policiers d’être proactifs afin d’œuvrer vers une résolution de problèmes efficiente.

Par l’entremise de ce parrainage, une patrouille adaptée aux problématiques soulevées sera déployée selon plusieurs modes tels que de la patrouille à pied, des kiosques d’information et de la planification préventive selon la saison et les déplacements. Ceci permettra également plus d’échanges entre les policiers et la communauté.

Enfin, la Sûreté du Québec veillera à la sécurité des réseaux routiers à proximité en effectuant des opérations en sécurité routière et en assurant une bonne visibilité sur les routes avoisinantes.

La Sûreté du Québec rappelle que toute activité suspecte observée peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.