Québec: pluie et neige abondantes selon les régions à venir en fin de semaine

Un système météorologique d’envergure est attendu pour la fin de semaine à venir dans une multitude de régions du Québec.

Environnement Canada a émis jeudi matin un bulletin météorologique spécial signalant que les précipitations débuteront samedi sous forme de pluie dans plusieurs régions, dont celles de Montréal, du Pontiac, des Laurentides, de la Haute-Mauricie, de l’Abitibi-Témiscamingue, de l’Estrie, du Centre-du-Québec et des Bois-Francs.

Les précipitations devraient ensuite se transformer en neige dans la nuit de dimanche et pourraient persister jusqu’à lundi. Des quantités significatives de pluie et ensuite de neige seront possibles à plusieurs endroits.

Ce sont essentiellement des précipitations de neige qui s’abattront dans les régions de Québec, du Saguenay et du Lac-Saint-Jean, de Charlevoix, de la Côte-Nord jusqu’à Baie-Comeau, de la Beauce et du Bas-Saint-Laurent.

Les quantités de précipitations n’avaient pas été indiquées dans les avis de l’agence fédérale. Cependant, elle précise que la neige accumulée pourrait être lourde et collante et qu’elle pourrait donc ajouter un poids considérable sur les structures et les arbres, les rendant ainsi plus vulnérables aux bris.

Aucun bulletin météorologique n’a été transmis jeudi par Environnement Canada pour les régions de l’Outaouais, de la Basse-Côte-Nord et de la Gaspésie.