Neige à venir : La Ville de Laval interrompt ses opérations printanières

L'équipe des travaux public interrompt ses opérations printanières afin de procéder aux opération requises pour sécuriser la chaussée et les trottoirs en raison des fortes précipitations de neige attendues.

En effet, selon Environnement Canada de 15 à 20 cm est attendus au cours des prochains jours. Les précipitations débuteront au cours de la nuit de mercredi à jeudi et se poursuivront jusqu’à vendredi matin.

La ville procédera notamment à l’épandage d’abrasif à compter de mercredi soir et s'occuperont par la suite du tassement au cours de la nuit, et ce, lorsque les précipitations reçues seront suffisantes pour entamer les opérations. Les équipes demeurent attentives à l'évolution des conditions météo et prendront les mesures appropriées afin d'assurer la sécurité de tous et toutes.

Les citoyens et citoyennes sont invités à redoubler de prudence sur les routes et à adapter leur conduite dans un contexte où plusieurs ont procédé au retrait des pneus d’hiver

À noter que les restrictions de stationnement, essentielles pour le bon déroulement des opérations, seront en vigueur sur l’ensemble du territoire jeudi et vendredi.