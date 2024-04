Pont Papineau-Leblanc: Fermetures majeures

Alors que la journée de l'éclipse solaire approche, la CNESST conseille.de favoriser le travail à l'intérieur et d'éviter de regarder directement l'éclipse sans protection solaire adaptée. Pour les salariés qui doivent travailler à l'extérieur et qui doivent diriger leur regard vers le ciel, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et ...