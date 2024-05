Le procès de Pierre Ny St-Amand devrait commencer en avril 2025

L'homme accusé du meurtre de deux enfants après qu'un autobus de Laval a embouti une garderie, en 2023, devrait subir son procès à compter d'avril 2025, pendant cinq semaines.

La juge Lyne Décarie, de la Cour supérieure, a annoncé jeudi que le procès de Pierre Ny St-Amand aurait lieu du 7 avril au 9 mai 2025. Mais la juge Décarie a ouvert la porte à un procès plut tôt si les agendas des avocats impliqués dans le dossier le permettent.

Pierre Ny St-Amand a été arrêté le 8 février 2023 après qu'un autobus de la Société de transport de Laval a embouti une garderie éducative du quartier Sainte-Rose. Deux jeunes enfants, de cinq et quatre ans, étaient morts et six autres avaient été blessés.

En mars dernier, à l'issue de l'enquête préliminaire, le juge François Landry, de la Cour du Québec, a conclu qu'il y avait suffisamment de preuves pour que Pierre Ny St-Amand subisse son procès dans cette affaire.

L'ancien chauffeur d'autobus de Laval sera jugé sous deux chefs d'accusation de meurtre au premier degré et sept autres chefs d'accusation, dont tentative de meurtre et voies de fait graves.

L'affaire devrait revenir devant le tribunal le 11 juin.

Une ordonnance de non-publication empêche d'identifier les jeunes victimes et de révéler la preuve présentée en mars lors de l'enquête préliminaire.