Dévoilement des trois pires routes à Laval

Bien qu'aucune route de la Ville de Laval se retrouvent dans le top 10 du palmarès des pires routes du Québec de CAA-Québec, il n'en demeure pas moins que l'organisation a mis en lumière trois chemins problématiques selon ses citoyens.

Le boulevard des Milles-Îles est en tête de cette liste, suivie par le boulevard des Laurentides, puis du boulevard Lévesque Ouest.

Mentionnons que c'est la route 329 à Saint-Adolphe-d'Howard dans les Laurentides qui remporte la palme d'or à travers le Québec. On retrouve en deuxième et troisième position respectivement le Chemin du Contour-du-Lac-à-Beauce à La Tuque et le Chemin Pink à Gatineau.

C'était la neuvième année que CAA-Québec a mobilisé les usagers de la route afin de mettre en lumière les défis persistants auxquels ils sont confrontés.

Une mobilisation citoyenne

Les Québécois paient des sommes importantes en taxes et en impôts pour l’entretien du réseau routier et c’est au Québec, en comparaison avec les autres provinces, où l’état des routes coûte le plus cher aux propriétaires d’automobiles. Malgré les coûts élevés, à peine une route sur deux obtient la note de passage.

Méthodologie

La 9e campagne Les pires routes de CAA-Québec s’est déroulée du 2 au 23 avril 2024. Tous les usagers de la route (automobilistes, cyclistes, piétons, camionneurs, etc.) pouvaient signaler la pire route de la province sur le portail. Un seul vote par route par jour par usager était permis. Au total, 4 465 votes ont été comptabilisés afin d’établir le palmarès final pour Les pires routes 2024.