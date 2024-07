Un jeune Lavallois blessé dans un accident à Saint-Ambroise-de-Kildare

Un jeune a été gravement blessé mercredi, en fin de journée, dans un accident de la route à Saint-Ambroise-de-Kildare, dans la région de Lanaudière.

La Sûreté du Québec (SQ)rapporte que des secours ont été dépêchés sur la route 348 en direction ouest aux environs de 20h30 pour une collision impliquant un seul véhicule.

À son bord, les secours ont trouvé deux personnes. Le conducteur, un homme âgé de 19 ans, a subi des blessures graves, et a été évacué vers un centre hospitalier. Cependant, la SQ précise que ses blessures ne mettraient plus sa vie en danger. Le passager, un homme aussi âgé de 19 ans et originaire de Laval, a quant à lui été évacué pour des blessures qui ne mettraient pas sa vie en danger.

Selon les premières constatations, le véhicule serait entré en collision avec un tronc d’arbre dans la direction opposée.

Un policier formé enquête collision a été envoyé sur place afin d'éclaircir les causes et les circonstances entourant l'accident, indique la SQ.

La route 348 en direction ouest-est est présentement fermée.