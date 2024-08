Une base de données retrace plus de 2100 décès en détention au Canada depuis 2000

Une nouvelle base de données issue d'un projet de surveillance des forces de l'ordre et des services correctionnels au Canada recense plus de 2100 décès en détention au cours des 24 dernières années.

Alexander McClelland, professeur agrégé de criminologie à l'Université Carleton et chercheur principal du projet Tracking (In)Justice, explique que la base de données a été compilée à partir de rapports médiatiques, de données provinciales et de plus de 20 demandes d'accès à l'information.

L'ensemble de données comprend les personnes décédées en détention dans les prisons provinciales et fédérales, ainsi que dans les établissements correctionnels pour jeunes.

M. McClelland et son équipe ont constaté que l'âge moyen des décès dans ces établissements est de 44 ans, comparativement à une espérance de vie moyenne canadienne de 81 ans en 2022, selon Statistique Canada.

Il explique que le projet voulait compiler ces informations parce qu'il est très difficile de trouver des données sur les décès en détention, en particulier ceux dans les établissements correctionnels provinciaux.

Le Bureau de l'enquêteur correctionnel agit en tant qu'organisme de surveillance indépendant du système pénitentiaire fédéral, mais la surveillance indépendante des prisons provinciales est plus rare.

Les données recueillies par La Presse Canadienne montrent qu'il y a eu 91 décès dans les prisons provinciales du pays en 2023.

Le projet Tracking (In)Justice compile également des données sur les décès impliquant les services policiers au Canada.