Arrestation en matière de leurre d’enfant : victimes recherchées

Le 5 février dernier, les enquêteurs de l’Escouade des crimes sexuels du Service de police de Laval (SPL) ont procédé à l’arrestation de Steve Martin Dubuc, âgé de 58 ans, en lien avec des dossiers de leurre informatique. Les enquêteurs ont des raisons de croire qu’il aurait pu faire d’autres victimes, et aimeraient entrer en contact avec celles-ci.

Les faits reprochés au suspect seraient survenus entre le mois de novembre 2024 et février 2025. Utilisant un profil Facebook au nom de Stefano Tremblay, et s'identifiant comme étant DJ travaillant dans une station de radio populaire de la région de Montréal, le suspect serait entré en contact avec des personnes d'âge mineur via la plate-forme Messenger. Le tout, afin d'entretenir des conversations avec ces dernières.

Arrestation et comparution

L’accusé a comparu au Palais de justice de Laval sous des chefs d’accusation de leurre informatique et de bris d’ordonnance. Il demeure détenu et son dossier reviendra à la Cour du Québec le 13 mars prochain.

Ligne info-Police

Toute personne qui aurait été victime de cet homme est invitée à nous contacter, en toute confidentialité, sur notre Ligne-Info 450 662- INFO (4636) ou en composant le 911, en mentionnant le dossier RPY-241124-015.