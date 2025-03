Zone de rencontre neutre au Quartier général du Service de police de Laval

Dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude, le Service de police de Laval rappelle qu'une Zone de rencontre neutre est disponible à la population dans le stationnement de son quartier général depuis novembre 2021.

Cet espace est ouvert en tout temps et filmé 24 heures sur 24. Il permet aux citoyens de conclure des échanges de biens en toute sécurité. Il peut être utilisé aussi comme terrain neutre pour le transfert d'enfants en garde partagée.

Cet endroit a été pensé à la suite de l'essor des sites d’échanges et de revente de biens en ligne, tels que Kijiji et Marketplace. Depuis, on dénombre une augmentation des vols et des fraudes lors des rencontres en personne.

Quelques conseils de sécurité

Pour éviter d'être victime de fraude, il est conseillé de ne jamais transmettre de renseignements personnels, de prendre des captures d'écran de la publicité, des informations du vendeur et de toutes les communications entre les parties.

Vérifiez le nom du vendeur ou de l'acheteur sur un moteur de recherche en ligne. Rendez-vous sur les lieux de l'échange accompagné d'une autre personne. Finalement, priorisez les modes de paiement par virement Interac.