Carol-Ann Samson et sa fille sont retrouvées

La Ville de Laval surveille activement la situation des crues printanières et invite les citoyennes et les citoyens à demeurer vigilants, alors que les débits et les niveaux des rivières ont augmenté de manière accélérée en raison de la fonte des neiges et des récents épisodes d’orages violents. Une digue linéaire anti-inondation sera érigée dès ...