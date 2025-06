Laval et ses policiers signent la nouvelle convention collective

Le 6 juin, la Ville de Laval et les policiers du Service de police de Laval (SPL) ont signé la nouvelle convention collective.

Le rythme soutenu, la discipline lors des négociations, la grande disponibilité des porte-parole pour faire cheminer les discussions et l’esprit de collaboration des deux parties ont permis une entente négociée et acceptée par les membres de la Fraternité à 78 %. L’entente sera présentée au comité exécutif du 11 juin pour confirmer son entrée en vigueur.

« La sécurité de la population et l’efficience des services municipaux sont des priorités pour notre administration. Nous désirons que chaque dollar payé en taxes aille le plus loin possible. Nous voulons plus d’enquêtes résolues et moins de vitesse dans nos rues. Grâce à une bonne collaboration de la part du syndicat, nous avons réussi à conclure une entente gagnante autant pour nos policiers que nos citoyens. Des milliers d’heures seront récupérées pour enquêter sur les suspects de crimes et meilleure patrouille dans nos rues, des outils supplémentaires pour une ville plus sécuritaire », indique Stéphane Boyer, maire de Laval.

« La croissance rapide de la Ville de Laval appelle un renforcement de l’expertise de notre Service de police, notamment dans la lutte contre la violence urbaine, la présence sur le terrain et la sécurité routière sur l’ensemble du territoire. Cette nouvelle convention collective reflète l’engagement commun de la Ville, du Service de police et du personnel policier à assurer un environnement sécuritaire et à offrir un service public à la hauteur des attentes et des besoins évolutifs des Lavallois et des Lavalloises », ajoute Benoit Collette, directeur général de la Ville de Laval.

D’une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, la nouvelle convention collective prévoit des augmentations salariales de 22,2 %, incluant une prime de sécurité urbaine. Cette entente découle d’une démarche respectant à la fois les intérêts des policiers et policières ainsi que les besoins du corps de police et ceux des citoyens. Orientée sur la sécurité des Lavalloises et Lavallois, elle permettra de nombreux gains en matière d’efficience et de prestation de service à la population.

« Cette nouvelle convention collective représente une avancée significative pour nos policiers et policières. Elle nous permettra de consolider notre offre de services, de favoriser le développement de notre expertise et de lutter plus efficacement contre la criminalité, le tout en assurant une présence plus importante dans la communauté. Cette entente nous donne les moyens nécessaires pour répondre aux besoins découlant de la croissance de la population lavalloise et assurer un milieu de vie sécuritaire pour tous et toutes », exprime Pierre Brochet, directeur du Service de police de la Ville de Laval.

Plus de flexibilité, plus d’expertise et une présence accrue sur le terrain

La Ville s’est engagée à se doter du corps de police le plus efficace et le plus efficient dans la gestion de ses services, avec l’objectif d’en faire plus pour les citoyens de Laval. Dans cette optique, la Ville a collaboré avec la Fraternité des policiers de Laval pour identifier des pistes d’optimisation des services de sécurité publique. Cette nouvelle convention collective se traduit par des avantages tangibles pour chacune des parties et au bénéfice de la population. Les principaux gains opérationnels sont les suivants :

Transfert de tâches administratives à des membres civils, ce qui permettra aux enquêteurs policiers de se consacrer à la résolution des enquêtes. Cette nouvelle approche devrait permettre de récupérer environ 20 000 heures d’enquête supplémentaires à moindre coût;

Ajout de spécialistes en récupération d’actifs criminels, permettant au SPL de continuer à développer son expertise dans la lutte contre le phénomène de violence urbaine;

Diminution des coûts liés à la gestion de la circulation et une meilleure gestion de proximité avec la communauté grâce à l’utilisation de cadets sur l’ensemble du territoire;

Renforcement des équipes dédiées à la sécurité routière, avec le redéploiement de personnel policier augmentant de 34 % le nombre d'heures dédiées à cette priorité.

« Nous sommes fiers de l’entente présentée à nos membres, laquelle reconnaît toute l’ardeur et le professionnalisme que ceux-ci déploient au quotidien à assurer la sécurité des Lavallois et Lavalloises. Le nouveau contrat propose des conditions de travail adaptées à l’augmentation des responsabilités de nos policiers et policières qui œuvrent dans un environnement complexe, faisant face à une criminalité qui progresse et se transforme. Dans les prochaines années, nous évoluerons en partenariat avec la Ville de Laval et le Service de police afin de maintenir un service à la population de très grande qualité tout en continuant de protéger et développer les intérêts professionnels, économiques et sociaux des hommes et des femmes derrière l’uniforme », termine Sylvain Tardif, président de la Fraternité des policiers de Laval.