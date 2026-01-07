Sur la route 335, près du boulevard Dagenais
Une fillette décède et sa sœur lutte pour sa vie après une collision à Laval
Une fillette de six ans est décédée et sa petite sœur lutte pour sa vie à la suite d'une collision survenue lundi soir à Laval.
La lieutenante Geneviève Major, du Service de police de Laval, a indiqué que la fillette de six ans a été déclarée morte mardi à l'hôpital, tandis que sa petite sœur de cinq mois se trouve dans un état critique.
L'accident, impliquant quatre véhicules, a fait neuf blessés, dont les parents des jeunes victimes.
La violente collision s'est produite vers 19 h 30 lundi sur la route 335, près du boulevard Dagenais, lorsqu'un véhicule circulant en direction nord a perdu le contrôle et a percuté trois autres véhicules, un sur chaque voie.
La lieutenante Major a précisé que les enquêteurs ont rencontré un homme de 40 ans impliqué dans la collision et qu'il est considéré comme un témoin important dans cette affaire. Il a été libéré sous promesse de comparaître ultérieurement, la Couronne ayant demandé des renseignements supplémentaires.
Geneviève Major a déclaré que l'incident fait toujours l'objet d'une enquête et que celle-ci pourrait prendre des mois.
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