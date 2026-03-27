Service de police de Laval
Des victimes d’agressions sexuelles commises par Jerry Boncy recherchées
Les enquêteurs de l’escouade des Crimes sexuels du Service de police de Laval (SPL) sont actuellement à la recherche de potentielles victimes d'agressions sexuelles commises par Jerry Boncy, âgé de 49 ans.
Ce dernier a été arrêté en lien avec trois dossiers à caractère sexuel, mais les agents ont des raisons de croire qu'il pourrait avoir fait d'autres victimes. C'est pourquoi, le SPL sollicite l'aide du public afin d'entrer en contact avec ces dernières.
Les faits
L’enquête démontre qu’entre les mois de janvier 2025 et janvier 2026, le suspect serait entré en contact avec ses victimes par l’intermédiaire de sites de rencontres. Utilisant le pseudonyme « James » ainsi qu’une fausse photo de profil, il les aurait invitées à son domicile où il les aurait agressées sexuellement.
Arrestation et comparution
Le suspect a été arrêté par les enquêteurs le 26 mars dernier. Il comparaitra aujourd’hui à la Cour du Québec du Palais de justice de Laval pour faire face à plusieurs accusations à caractère sexuel.
Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.
Toute personne qui aurait été victime de Jerry Boncy peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne Info-Police au 450-662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL-250107-068.
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