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Suspecté d'homicide

La Sûreté du Québec demande l'aide du public afin de localiser Philippe Benoit

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28 juillet 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La Sûreté du Québec demande l'aide du public afin de localiser Philippe Benoit, maintenant considéré comme un suspect dans le cadre d'une enquête d'homicide en cours.

Les informations recueillies jusqu'à présent laissent croire qu'il pourrait être en possession d'une arme blanche. Bien qu'aucune indication ne permette de croire à une menace pour la population, les citoyens sont invités à faire preuve de vigilance.

Toute personne qui apercevrait Philippe Benoit est priée de ne pas tenter d'intervenir, de l'approcher ou d'entrer en contact avec lui, mais plutôt de composer immédiatement le 911 afin que les policiers puissent intervenir.

Bien que les recherches et vérifications effectuées jusqu'à présent se concentrent notamment dans le secteur de Lac-aux-Sables, il est possible que le suspect se trouve ailleurs au Québec. Toute information permettant de le localiser peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

 

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