Méga 360
Une Lavalloise gagne 200 000 $ grâce à la vraie roue
Thérèse Du Perron Cobello, de Laval, a remporté 200 000 $ grâce à la vraie roue Méga 360.
Thérèse Du Perron Cobello a appris qu’elle avait remporté le lot « MÉGA 360 », qui lui permettait d’aller faire tourner la vraie roue Méga 360, par son conjoint. C’est lui qui a vérifié le billet pour elle. « J’ai eu la chair de poule partout… j’en suis restée bouche bée! », a-t-elle raconté.
Elle était accompagnée de son conjoint et d’une amie lorsqu’elle a participé au jeu animé par Isabelle Racicot au siège social de Loto-Québec.
C’est l’amie « en or » de Thérèse qui a fait tourner la roue Méga 360 à sa place. La gagnante a été ravie de vivre cette expérience, et surtout de voir la roue s’immobiliser sur le segment correspondant au lot de 200 000 $.
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