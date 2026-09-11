Une Lavalloise gagne 200 000 $ grâce à la vraie roue

Thérèse Du Perron Cobello, de Laval, a remporté 200 000 $ grâce à la vraie roue Méga 360.

Thérèse Du Perron Cobello a appris qu’elle avait remporté le lot « MÉGA 360 », qui lui permettait d’aller faire tourner la vraie roue Méga 360, par son conjoint. C’est lui qui a vérifié le billet pour elle. « J’ai eu la chair de poule partout… j’en suis restée bouche bée! », a-t-elle raconté.

Elle était accompagnée de son conjoint et d’une amie lorsqu’elle a participé au jeu animé par Isabelle Racicot au siège social de Loto-Québec.

C’est l’amie « en or » de Thérèse qui a fait tourner la roue Méga 360 à sa place. La gagnante a été ravie de vivre cette expérience, et surtout de voir la roue s’immobiliser sur le segment correspondant au lot de 200 000 $.