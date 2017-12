Bilan de synergie : des résultats concluants

Le projet pilote inter-régional Synergie, pour lutter contre le crime organisé, a été un franc succès.



Près de 150 visites dans des endroits licenciés ont permis d’interpeller plus de 80 sujets reliés aux bandes de motards criminels hors-la-loi. Plusieurs informations recueillies ont aussi permis de résoudre et faire avancer des enquêtes de nature criminelle.



Un véhicule a également été intercepté, entraînant l’arrestation en flagrant délit de trois individus pour enlèvement et séquestration d’un Lavallois. Cette stratégie a de plus permis l’arrestation de 34 personnes concernant diverses infractions, dont possession de stupéfiants, mandat, bris de condition et saisie d’armes.



Front commun

Les objectifs du projet pilote visaient à démontrer une unité et une visibilité pour faire front commun contre la criminalité. La prévention d’actes de violence pour protéger la population qui fréquente ces lieux était aussi au cœur des priorités, tout comme favoriser la cueillette et l’échange d’information entre les différentes organisations policières. En action du 7 novembre au 1er décembre, Synergie a réuni 22 policiers provenant de neuf corps policiers. Les services de police de Blainville, L’Assomption/St-Sulpice, Laval, Repentigny, Saint-Eustache, Terrebonne ainsi que la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes, la Sûreté du Québec (SQ) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont très satisfaits du résultat de l’exercice.



Toute information relative au phénomène du crime organisé peut être transmise de façon confidentielle par la Ligne-Info 450 662-INFO (4636) ou le 911. Le SPL ainsi que les corps policiers de la Rive-Nord invitent la population à dénoncer tout acte de violence et tout type de crime relié au crime organisé. Il est également possible de contacter la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 ou cic@surete.qc.ca.