Disparition à Laval

Le Service de police de Laval est à la recherche d’Athena Gervais, âgée de 14 ans. Lundi, le 26 février, elle a quitté son école du secteur Fabreville à l’heure du dîner. Elle ne s’est pas présentée à ses cours en après-midi ni à son domicile par la suite. Ses proches sont sans nouvelle d’elle depuis. Elle se déplace à pied et en transport en commun.

Description physique:

Jeune fille de race blanche, parle français

Mesure 1 m 58 (5’ 2’’) et pèse 54.5 kg (120 lb)

Cheveux bruns, yeux bruns

Percing narine droite

Portait son uniforme scolaire soit, un pantalon bleu foncé et un polo rouge. Ainsi qu’un « Hoodie » bleu foncé avec un W blanc et l’inscription WLKN inscrite en haut