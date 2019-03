Le SPVM démantèle un réseau de trafiquants de stupéfiants

Les policiers de la Section des crimes de violence et des enquêtes par projets – Nord du SPVM ont mené, le 14 mars dernier, une opération visant un réseau criminel de distribution de cocaïne et de cannabis, qui opérait à Montréal. En tout, les policiers ont procédé à 21 perquisitions dans des véhicules et des résidences et 18 arrestations dans les villes de Montréal, de Laval et de Terrebonne.

Bilan des saisies :

300 g de cocaïne

2000 g de marijuana

3,42 g de haschich

18 382 $ en argent canadien

Plusieurs des 18 suspects font face à des accusations de possession de stupéfiants aux fins de trafic, de trafic de stupéfiants et de complot. Neuf de ces suspects resteront détenus jusqu'à leur comparution qui aura lieu cet après-midi.

Le réseau était relié aux motards criminalisés et opérait surtout dans le secteur du Plateau Mont-Royal.

Ces opérations ont été menées en collaboration avec les policiers de nombreux postes de quartier et les enquêteurs de plusieurs unités du SPVM. Le SPVM rappelle que la production, la distribution, la vente et la consommation de cannabis sont réglementées et que les policiers ont pour mandat de faire respecter la loi.