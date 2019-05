Coups de feu à l'hôtel Sheraton : les policiers se mobilisent

Le Service de police de Laval (SPL), en collaboration avec la Sûreté du Québec (SQ) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC), se mobilise afin d’assurer une présence accrue sur le territoire de Laval en réponse aux événements survenus samedi dernier à l’Hôtel Sheraton.

Lors de cet événement violent, plusieurs coups de feu ont été tirés alors que des centaines de personnes étaient présentes, y compris des enfants. Plusieurs d’entre eux ont même cru en la présence d’un tireur actif et ont été grandement touchés par cet événement.

Pour le directeur du SPL, Pierre Brochet, ces événements sont inacceptables. « Nous n’hésiterons pas à doubler nos efforts pour maintenir, à tout prix, la sécurité des citoyens », soutient-il, ajoutant « qu’un individu a fait feu à plusieurs reprises à l’intérieur de l’hôtel sans se soucier des répercussions. C’est inadmissible ! ».

Le directeur a rapidement mis en place le projet Répercussion, qui implique des policiers spécialisés dédiés à la lutte au crime organisé de Laval, de la SQ et de la GRC. Les policiers, pour la plupart en uniforme et provenant de différentes équipes, dont le groupe Équinoxe (Laval), la Division d’intervention du crime organisé (SQ) et les unités de renseignement, ont commencé des opérations de visibilité la semaine dernière. Ensemble, les membres de ce projet seront omniprésents dans des lieux fréquentés par des individus liés au crime organisé, notamment les bars, les restaurants et les établissements licenciés.

Les policiers assureront, notamment :

Une présence soutenue sur le terrain visant à prévenir des actes de violence, à des moments jugés opportuns.

Des interventions visant à réprimer toute action ou phénomène de violence (possession d’armes, intimidation, etc.).

Une vigie et la collecte d’informations relatives au milieu du crime organisé.

Au besoin, des enquêtes ciblant des phénomènes de violence seront mises de l’avant.

L’ensemble des policiers du Québec ne tolèrent pas ces actions qui insécurisent la population. En ce sens, des équipes mobilisées et dédiées interviendront pour lutter contre le crime organisé.

Toute personne ayant de l’information au sujet de cet événement peut communiquer de façon confidentielle au 450 662-INFO (4636).