Durant la saison de la chasse, soyez prudents!

La saison de la chasse approche et les chasseurs seront de plus en plus nombreux dans les milieux isolés. La Sûreté du Québec veut rappeler quelques conseils de sécurité pour éviter les incidents.

Tous les ans, les policiers de la SQ interviennent à la suite de disparition en forêt. Peu importe le type de chasse que vous pratiquez, « vous devez vous assurer d’agir de la façon la plus responsable, sécuritaire et courtoise possible. »

Pensez-y, avant votre départ…

Certains milieux boisés où se pratique la chasse peuvent être difficilement accessibles si un incident survient. Si cela vous arrive, il est important d’être suffisamment équipé pour pouvoir assurer sa survie jusqu’à l’arrivée des secours. C’est pourquoi il est fortement recommandé de prendre les précautions suivantes avant de partir :

• consulter la météo;

• aviser un proche du lieu exact de vos caches avec les coordonnées GPS;

• fournir l’itinéraire prévu à vos proches ainsi que la date et l’heure de votre retour;

• prévoir un moyen de communication;

• porter des vêtements bien adaptés si vous devez passer une nuit en forêt;

• avoir une carte et une boussole et/ou un GPS;

• éviter de s’aventurer dans un secteur trop isolé ou non familier;

• vous munir d’une trousse de survie.

« Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des articles de premiers soins, un couteau, des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet et une couverture légère traitée à l’aluminium. Emportez également des aliments riches en calories et des sachets d’aliments déshydratés », mentionne la Sûreté du Québec.

Il est fortement conseillé de vous réapproprier les techniques de lecture de cartes, boussoles et GPS avant votre départ. Si vous possédez un téléphone satellite, vous devez aussi connaître le numéro de téléphone des services d’urgence de la région où vous vous trouvez.

La ligne de préoccupation J’ai un doute, j’appelle! (1 800 731-4000 option 1-2) est mise à la disposition des citoyens qui ont des inquiétudes concernant un membre de leur entourage, un voisin, un collègue de travail ou toute autre personne qui peut représenter un risque pour leur sécurité ou celle d’autrui. Cette ligne confidentielle est destinée principalement à l’entourage de personnes possédant ou comptant acquérir une arme à feu. Chaque signalement reçu fera l’objet d’une analyse.