Samuel Rouleau, âgé de 20 ans est porté disparu

Le Service de police de Laval est à la recherche de Samuel Rouleau, âgé de 20 ans. Le 14 septembre dernier, il a quitté l’hôpital pour une sortie, mais n’est jamais revenu par la suite. Ses proches craignent pour sa sécurité, car il doit prendre des médicaments et ne les a pas avec lui. Il pourrait se trouver sur le territoire de Montréal ou de Laval, notamment au parc des Prairies.

M. Rouleau mesure 5 pieds 8 pouces et pèse environ 165 livres. Il a une barbe et les cheveux roux et les yeux verts. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un chandail à capuchon noir, un t-shirt rouge, un pantalon ainsi que des bottes noires.

Toute personne qui aurait de l'information concernant Samuel Rouleau peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL190914 075.