Un homme de 63 ans a disparu près de Sainte-Rose

Le service de police de Laval est à la recherche de Benoit Georges Perrault, âgé de 63 ans. Le 7 décembre, ce dernier a quitté son domicile à bord de son véhicule après avoir tenu des propos inquiétants.

Samedi midi, son véhicule a été retrouvé près de la berge des baigneurs dans le secteur de Sainte-Rose. Sa famille craint pour sa sécurité.



Cet homme a la peau blanche, il parle en français. Il mesure 1,83 m (6 pieds) et pèse 81.8 kg (180 lb). Ses cheveux sont gris et ses yeux verts. Il porte des des lunettes de vue et au moment de sa disparition, il portait un manteau d'hiver gris avec de la fourrure sur le col et un jeans bleu.

Toute personne qui aurait de l'information concernant Benoit Georges Perrault peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL191208 031.