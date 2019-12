À Laval, un homme de 75 ans a disparu

Le Service de police de Laval est à la recherche de Laflèche Gareau, âgé de 75 ans. Le 17 décembre dernier, en soirée, une infirmière du CLSC s'est déplacée au domicile de monsieur Gareau et a constaté son absence.

Laflèche Gareau se trouvait chez lui plus tôt durant la journée. Ses proches s'inquiètent pour sa sécurité, notamment parce qu'il doit prendre des médicaments sur une base régulière, mais aussi parce qu'il y a peu d'endroits connus où il pourrait se trouver et que la température extérieure est actuellement très froide.

M. Gareau est homme blanc, il parle en français et mesure 1 m 80 (5' 11" pieds) et pèse 70 kg (154 lb). Il a les cheveux blanc et yeux pers.



Toute personne qui aurait de l'information concernant Laflèche Gareau peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL191218 017.