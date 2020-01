Mario McCrownsey, 14 ans, toujours en fugue : la police demande l'aide des Lavallois

Le Service de police de Laval demande l’aide de la population afin de retrouver Mario McCrownsey, âgé de 14 ans. Originaires de l’Ontario, sa famille et lui ont récemment emménagé dans le secteur de Sainte-Dorothée, à Laval.

Le jeune adolescent a quitté le foyer familial le 4 janvier en fin de soirée après un différend avec sa mère. Sa famille craint pour sa sécurité en raison de son manque de ressources et n’écarte pas la possibilité qu’il soit retourné dans le secteur de North York, en Ontario.

L'adolescent est noir, il parle anglais, mesure 1m83 (6 pieds) et pèse 68 kg (150 lb). Il a les cheveux courts noirs et les yeux bruns. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un manteau noir et un pantalon de jogging gris.

Toute personne qui aurait de l'information concernant Mario McCrownsey peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL200105001.