Koraly Blais, 15 ans, a disparu à Laval

Le Service de police de Laval demande l'aide de la population pour retrouver Koraly Blais, âgée de 15 ans. Le 12 janvier, elle a quitté son domicile pour se rendre à un rendez-vous, mais elle n’est jamais revenue. Sa famille s’inquiète pour sa sécurité due à de mauvaises fréquentations.

La jeune fille avait déjà disparue en fin d'année dernière, mais elle avait été retrouvée à Montréal. Koraly Blais parle français, mesure 1 m 72 (5 pieds 8" pouces) et pèse 93,2 kg (205 lb). Ses cheveux sont noirs avec des teintes orangées et ses yeux sont bruns. Elle a un piercing sur une narine et, au moment de sa disparition, elle portait un manteau noir.

Toute personne qui aurait de l'information concernant Koraly Blais peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL200113-005.