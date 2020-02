Irène Augustave, 43 ans, a disparu à Vimont depuis hier

Le Service de police de Laval (SPL) demande l'aide de la population pour retrouver Irène Augustave, âgée de 43 ans.

Le 26 février en matinée, elle a quitté son domicile du boulevard René-Laennec à Vimont, sans document ni argent. Mme Augustave souffre dernièrement de confusion et de désorientation. Elle a déjà été retrouvée au Métro Cartier et dans une entrée de bloc voisin. La population lavalloise est invitée à porter une attention particulière lors de leurs prochains déplacements sur le territoire.

Irène Augustave est noire, parle français et créole. Elle mesure 1 m 52 (5 pieds) et pèse 41 kg (90 lb). Ses cheveux et ses yeux sont noirs. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un manteau long noir, au genou et une tuque rouge.

Toute personne qui aurait de l'information concernant Mme Irène Augustave peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL200226 079.