Cyberprédateurs : les signalements augmentent, la SQ appelle les parents à la vigilance

La Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) veulent sensibiliser les parents aux dangers de l’exploitation sexuelle auxquels sont exposés les enfants sur Internet. Comme les jeunes passent plus de temps en ligne en cette période de confinement, les risques liés à ce type de crime augmentent tout également.

Les policiers faisant partie des équipes de lutte à l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet du SPVM et de la SQ demandent donc aux parents d'être à l'affût de ce type d'exploitation sexuelle.

L’exploitation sexuelle des enfants sur Internet peut prendre différentes formes. Certains cyberprédateurs persuadent l’enfant de produire du matériel (des photos ou des vidéos) de nature sexuelle en le manipulant ou le menaçant. D’autres font semblant de faire partie du même groupe d'âge ou se font passer pour des adultes de confiance afin d’établir un lien avec le jeune et ultimement, le rencontrer et l'exploiter. Parfois, aussi, ce sont les jeunes qui produisent et partagent sur diverses plateformes web des images intimes d’eux-mêmes sans toutefois prendre conscience de toutes les conséquences que peuvent amener ce genre de comportement.

Toute forme de contenu à caractère sexuel impliquant des mineurs, qu’elle soit l’œuvre d’un cyberprédateur ou d’une initiative personnelle, est illégale. Il est important que les parents demeurent vigilants et portent une attention particulière à l’utilisation que leurs enfants font des appareils électroniques et à leurs activités sur Internet.

Que faire face aux cyberprédateurs ?

Voici quelques conseils de prévention pour protéger les enfants de l'exploitation sexuelle sur internet :

 Sensibilisez votre enfant aux dangers auxquels il peut être exposé sur Internet dont l’exploitation sexuelle et informez-le des façons de se protéger.

 Rappelez-lui de ne jamais divulguer d’informations personnelles sans votre autorisation (nom, adresse, téléphone, etc.).

 Dites-lui de ne jamais accepter de rencontrer un «ami» internaute en personne.

 Encouragez votre enfant à partager ses expériences sur Internet avec vous de la manière dont vous lui parlez de ses autres amis et activités non virtuelles.

 Activez les paramètres de confidentialité les plus élevés pour les systèmes de jeu en ligne, les appareils électroniques et les applications.

 Installez l’ordinateur dans une pièce accessible à toute la famille.

 Exercer une supervision de ses activités internet, entre autres, en présélectionnant vous-même des sites d’intérêt.

 Demandez-lui de vous informer si une personne lui demande de fournir des photos de lui ou de pratiquer des activités de nature sexuelle.

Pour plus d’informations et conseils de prévention, les sites publics suivants sont accessibles:

https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Securite-des-enfants-sur-internet

https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Cyberpredateur

https://www.cyberaide.ca/app/fr/

Si vous soupçonnez l’existence d’une activité en ligne potentiellement dangereuse, ou que vous ne savez pas quoi faire face à une situation impliquant votre jeune, communiquer avec votre service de police.