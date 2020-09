Près de 85 000$ versés à travers le programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés d'Alfred-Pellan

La pandémie de la COVID-19 a eu des impacts importants sur le bien-être et la qualité de vie des aînés de notre communauté lavalloise. Si les besoins ont grandi et évolué, les ressources à disposition n’ont pas suivi le même rythme. Le député d’Alfred-Pellan Angelo Iacono, a ainsi annoncé que sept organismes communautaires de sa circonscription ont été épaulés par le programme Nouveaux Horizons pour les aînés, pour un total de plus de 84 600$.

Compte tenu de la pandémie, les projets permettront, entre autres, de soutenir les aînés lavallois par le biais d’activités virtuelles, de livraison de nourriture et de médicaments ou encore grâce à de l’aide particulière pour aider les personnes âgées dans leurs activités essentielles. Il s'agit des suivants:

• Le club de l’âge d’or Saint-Noël Chabanel bénéficie d’un financement de plus de 3 200$ afin maintenir les activités du club à l’intention des aînés et à prévenir la maltraitance de ces derniers par le biais de partage d’informations.

• L’amicale de Saint-Vincent-de-Paul profite d’un montant de 600$ qui permettra aux aînés de bénéficier d’un équipement adapté à leurs besoins et conditions physiques.

• Le Service bénévole d’entraide de Vimont-Auteuil se voit octroyer plus de 17 600$ dans le but d’assurer un maintien des activités déjà offertes par l’organisme.

• Le Cercle des fermières Vimont obtient plus de 19 700$ pour acheter des métiers à tisser, une machine à coudre et des accessoires de couture et de tissage afin de bonifier les ateliers d’arts textiles pour les aînées.

• Le Cercle des fermières de Saint-François obtient un financement de plus de 24 400$ dans le but de rénover les locaux et ainsi, de maintenir les activités textiles des aînées dans un milieu sécuritaire.

• Le club d’âge d’or de Saint-François-de-Sales reçoit plus de 2 000$ pour maintenir les activités de billard et bonifier l’expérience des membres.

• Le centre communautaire Petit Espoir récolte 17 000$ ce qui permettra à l’organisme d’assurer une livraison d’épicerie gratuite pour les aînés vulnérable tout en instaurant des rencontres virtuelles hebdomadaires afin de prévenir l’isolement.

L'appel de proposition court jusqu'au 20 octobre

« Les organismes communautaires de ma circonscription sont créatives et innovantes, surtout lorsque vient le temps de soutenir nos aînés. Elles ont fait preuve de résilience durant la pandémie et je suis persuadé que grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés de notre gouvernement fédéral, elles continueront leur travail important pour aider les personnes âgées durant cette période particulière », souligne Angelo Iacono.

Les organismes communautaires d’Alfred-Pellan ont jusqu’au 20 octobre pour présenter leur projet dans le cadre de l’appel de propositions 2020-2021 du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

Cette année, les organisations pourront demander un financement pour aider les aînés à faire face à la pandémie en soumettant des propositions de projets qui offrent des activités particulières de secours et de reprise pour les aînés en réponse à la COVID-19.

Le député d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono, encourage les organismes communautaires à communiquer avec son bureau pour de l’assistance à ce sujet.