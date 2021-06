Projet Duel : saisi importante d’armes et de stupéfiants

Ce projet a débuté à la suite d’informations provenant du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), à l’effet qu’un individu effectuerait la livraison d’importantes quantités de stupéfiants sur notre territoire. Au terme de ces perquisitions, cinq adresses ont été vérifiées par le SPL, en collaboration avec le Service de police de la ville de Montréal (SPVM). Une personne a été arrêtée et rencontrée par les enquêteurs, puis libérée par voie de sommation. Bilan de perquisition Cinq armes à feu : un fusil de calibre 12, trois pistolets et un revolver

Deux points américains

Plusieurs munitions

Une arme à impulsions électriques

Deux vestes pare-balles

3200 cigarettes de contrebande

24 000$ en argent canadien

Stupéfiants : valeur totale de 58 954,62 $

513,21 g de cocaïne

39,42 g de wax

397 comprimés de Méthamphétamines

1.46 g d’amphétamines en poudre

475 comprimés de viagra

35.09 g de poudre blanche inconnue Le projet Duel a nécessité la mobilisation de plusieurs policiers et enquêteurs du SPL, du SPVM et du SPAL. L’assistance d’escouades spécialisées, telles que le groupe d’intervention, les maîtres-chiens et les techniciens en scène de crime a été nécessaire pour mener à bien cette opération d’envergure. Informations Toute personne détenant de l’information concernant ce dossier ou tout autre dossier en lien avec du trafic de stupéfiant, peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662 INFO, ou en mentionnant le dossier LVL 201125 023.