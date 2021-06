Disparition d'une jeune femme de 17 ans du centre jeunesse de Laval

La police de Laval et l’ensemble des corps de police de la province sont à la recherche de Fanny Dubé-Lavigne, une adolescente de 17 ans qui manque à l’appel depuis ce mercredi le 9 juin. La jeune femme a quitté le centre jeunesse de Laval pour une destination inconnue et ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité.

La jeune femme a une cicatrice sur l’avant-bras gauche et porte deux piercings, un aux lèvres et l’autre à la langue. Elle mesure 5 pieds et 5 pouces et pèse 450 lbs. Ses cheveux sont auburns et ses yeux sont verts.

On peut fournir tous renseignements permettant de la localiser au Service de police de Laval au 450 662- INFO (4636). Le numéro de dossier est le LVL-210610-068