Recherche de témoins pour tentative de meurtre

Le Service de police de Laval invite les citoyens à venir rencontrer les enquêteurs afin de faire avancer l’enquête sur une tentative de meurtre survenue le 4 juillet dernier. Le 4 juillet dernier, entre 14 h et 15 h, il y a eu une altercation entre deux individus au parc Kennedey, dans le secteur de Chomedey. Un jeune homme a été blessé par une arme blanche. Localisée par les policiers, avec d’importantes blessures, la victime a été transportée dans un centre hospitalier. Poste de commandement La population est invitée à venir rencontrer les enquêteurs, en toute confidentialité, dans le poste de commandement qui sera érigé, près du parc Kennedy, à l’intersection des rues Dover et Elizabeth : Dates : 7 et 8 juillet 2021 Heures : 9 h à 21 h Les citoyens peuvent également laisser un message sur la boîte vocale de la Ligne-Info 450 662-4636.