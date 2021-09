Arrestations et saisie d’armes par le Service de police de Laval

Le Service de police de Laval (SPL) désire informer la population lavalloise que plusieurs suspects reliés à des événements impliquant des armes à feu, ont été arrêtés par les enquêteurs de la division des crimes contre la personne, au cours des derniers jours.

Coups de feu – secteur Sainte-Rose

Le 19 août dernier, des événements de coups de feu sont survenus sur les rues Marc et Grenier, situé dans le secteur de Sainte-Rose.

Le lendemain, alors que les policiers étaient en vérifications dans le secteur, le suspect, Joseph Abou Rhajili, a été aperçu en train de prendre la fuite, en abandonnant une arme de poing chargée au sol.

Ce dernier, a été arrêté et a comparu le 9 septembre au Palais de justice de Laval, sous les chefs d’accusation de possession d’arme prohibée et de possession de munitions prohibées. Il est toujours détenu et doit revenir à la cour aujourd'hui.

Coups de feu – Boul. Lévesque

Le 3 juin, vers 18 h 30, les suspects se trouvaient dans un stationnement situé sur le boulevard Lévesque, dans le secteur de Chomedey. Ils auraient sorti une arme de poing et auraient tiré plusieurs coups de feu en direction d'un véhicule. Aucune personne n’a été blessée.

Dans ce dossier, un des deux suspects, Leslie Fosu, a été arrêté le 9 septembre et a comparu au Palais de justice de Laval sous les chefs d’accusation d’avoir déchargé une arme à feu avec une intention particulière, de possession d’arme à feu prohibée, et d’avoir braqué une arme à feu.

Un deuxième suspect, Jeremy Kahilu, est toujours recherché.

Coups de feu – Boul. Le Corbusier

Le 26 mars, vers 13 h 15, le suspect et la victime ont chacun loué un véhicule de location dans un commerce situé sur boulevard Le Corbusier, dans le secteur de Chomedey. Quelques mètres plus loin de leur sortie, des coups de feu ont été tirés sur le véhicule de la victime. Celle-ci a été atteinte, mais elle s’en est sortie avec des blessures mineures.

Dans ce dossier, le suspect Abdel Madjid Khelil, a été arrêté le 8 septembre. Nos policiers ont saisi deux armes, dont un 9 mm qui était chargé et un .38 spécial avec des balles qui se trouvaient à proximité.

L’accusé a comparu au Palais de Justice de Laval, le 9 septembre sous plusieurs chefs d’accusation : tentative de meurtre, avoir déchargé une arme à feu avec une intention particulière, agression armée, lésion corporelle, possession de munitions prohibées et possession d’une arme à feu prohibée. Il est toujours détenu et sera de retour à la cour le 17 septembre prochain.

Toute personne qui aurait de l'information concernant ces trois événements, ou en lien avec des événements récents, peut communiquer de façon confidentielle sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner les dossiers LVL 210326-042, LVL 210603 075 et LVL 210820 016.