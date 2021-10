Loto-Québec fait deux millionnaires et deux autres gagnants de lots importants à Laval

Au cours des dernières semaines, Loto-Québec a remis deux lots de 1 000 000 $ ainsi qu’un lot de 375 000 $ et un autre de 100 000 $ à des résidents de Laval.

Au total, ces quatre Lavallois chanceux ont remporté 2 475 000 $ en jouant au Lotto 6/49, au Banco et au Québec Max.

Adelino Mendonca : 1 000 000 $ au Lotto 6/49

Adelino est rapidement passé de la déception à la célébration en vérifiant ses sélections pour le tirage du Lotto 6/49 du 18 septembre. Il a d’abord été déçu, puisque son billet ne comptait qu’un seul des numéros gagnants. Mais il a ensuite été bien heureux de réaliser que les numéros gagnants du lot garanti correspondaient, quant à eux, à ceux qui étaient inscrits sur son billet.

Le gagnant s’est empressé de faire valider son billet, après quoi il a annoncé la nouvelle à son épouse. Il a toutefois voulu réserver la surprise à ses deux enfants, avec qui il compte partager ce lot. Il souhaite aussi se gâter en faisant l’achat d’une voiture.

Ce dernier avait acheté son billet au Dépanneur Bellerose, situé au 84, boulevard Bellerose Est à Laval. Ce détaillant recevra une commission de 10 000 $, équivalant à 1 % du gain.

Carmelina Moscato : 1 000 000 $ au Lotto 6/49

Carmelina a vérifié à deux reprises les résultats du tirage du Lotto 6/49 du 28 août avant de réaliser qu’elle avait remporté 1 000 000 $. Le soir du tirage, elle a jeté un œil aux résultats sur lotoquebec.com. Elle s’est ensuite couchée, croyant qu’elle n’avait rien gagné.

Le lendemain matin, en vérifiant le tout à nouveau, elle a remarqué que les numéros gagnants du lot garanti lui semblaient familiers. Ils correspondaient en effet à ceux qui figuraient sur son billet. En consultant son profil sur le site de jeu en ligne, elle a constaté qu’elle était bel et bien millionnaire. La gagnante a choisi de partager son lot avec quelques amis.

Mathieu Beaudoin : 375 000 $ au Banco

En apprenant qu’un membre de sa famille avait remporté un lot au Banco, Mathieu a décidé de tenter sa chance à cette loterie lui aussi. C’est avec le billet qu’il a acheté pour le tirage du 20 août qu’il a remporté 375 000 $.

Le gagnant a fait une mise de huit numéros et a vu son lot tripler grâce à l’option Turbo. Ce gain lui permettra de faire l’achat d’une maison et d’une voiture, en plus d’effectuer quelques placements.

Pek Ya Mom : 100 000 $ au Québec Max

Pek Ya croyait avoir remporté une participation gratuite au tirage du 20 août du Québec Max, grâce à sa mise éclair. En allant faire valider son billet, il a plutôt vu de nombreux zéros apparaître à l’écran du terminal, tellement qu’il n’a pas pu les compter au premier coup d’œil. Le gagnant s’est précipité sur son téléphone cellulaire pour vérifier son billet à nouveau, cette fois avec l’application Loteries.

Avec les 100 000 $ qu’il a remportés, Pek Ya compte payer les rénovations qu’il avait prévu effectuer à la maison.