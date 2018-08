Investissement de plus de 1 M $ pour la réfection de la piscine de l'école Georges-Vanier

Dans le but d'assurer la pérennité et la qualité des installations, et pour encourager la population locale et régionale à pratiquer une activité physique de façon régulière, une aide financière pouvant atteindre 1 052 000 $ est allouée à la Commission scolaire de Laval pour la réfection de la piscine de l'école Georges‑Vanier.

La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval et députée des Mille-Îles, Mme Francine Charbonneau, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx.

« Le gouvernement s'est engagé à ce que toutes les régions profitent de nouvelles installations sportives et récréatives répondant à la fois aux besoins des athlètes, des jeunes sportifs et de la population en général. Je me réjouis donc au plus haut point pour toute la population de Laval et spécialement pour celle des Mille-Îles », de dire la ministre Charbonneau.

Le projet consiste principalement à rénover la piscine intérieure : accès aux installations, vestiaires, promenade, bassin de la piscine, système de filtration d'eau et système de traitement de l'air ambiant. L'affichage sur les lieux ainsi que l'entreposage des produits dangereux nécessaires au traitement de l'eau seront aussi améliorés.