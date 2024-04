Un kiosque sur le droit à l’avortement débarque au Cégep Montmorency

Les étudiantes en Technique en travail social du Cégep Marie-Victorin, en collaboration avec la Table de concertation de Laval en condition féminine, étaient présentes au Cégep Montmorency, le 24 avril, afin de tenir un kiosque sur l’accès à l’avortement pour les femmes de la région de Laval.

Ce projet, réalisé dans le cadre du cours Projet d’intervention communautaire, a permis au groupe d’étudiantes de se plonger dans le travail de mobilisation communautaire et de gestion de projet. Lyne Brisson, professeure aux Techniques en travail social, était présente sur les lieux de l’activité. Elle explique : « Ce cours permet vraiment aux étudiants d’expérimenter les notions vues en cours et d’acquérir une expérience concrète d’intervention communautaire ».

Lors de cette activité, le groupe a distribué des pamphlets afin de démystifier les mythes et parler de certains aspects légaux entourant l’avortement. Les nombreuses personnes qui s’arrêtaient au kiosque ont pu prendre part à un quiz visant à tester leurs connaissances. « Un des mythes les plus tenaces, c’est que le recours à l’avortement rend infertile, alors que c’est complètement faux » explique Kayla François, étudiante en Techniques en travail social au Cégep Marie-Victorin. Le groupe avait également préparé une cartographie des ressources où recevoir de l’information sur l’avortement dans la région métropolitaine, et les lieux où obtenir un avortement. « Beaucoup de personnes sont surprises de savoir qu’à partir de quatorze ans, on peut obtenir un avortement sans avoir besoin du consentement des parents. C’est une information très importante pour l’exercice du libre-choix » ajoute Marguerite Bergeron Coursol, également étudiante en travail social.

Au total, se sont plus d’une centaine de personnes qui se sont arrêtées au kiosque pour prendre le temps de discuter avec le groupe d’étudiantes. Joanie Béland, agente de défense des droits à la Table de concertation de Laval en condition féminine conclut cette belle activité en disant : « Ce projet est un bel exemple de collaboration entre les groupes communautaires et les institutions d’enseignement. Pour l’équipe d’étudiantes, ça leur donne une expérience complète de gestion de projet et de travail en équipe. Pour nous, à l’organisme, ça décuple nos capacités d’action, et nous n’aurions jamais pu faire un projet aussi complet sans tout le travail de l’équipe du Cegep Marie-Victorin ».