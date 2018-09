Portes ouvertes dans les écoles secondaires de Laval

La Journée portes ouvertes des écoles secondaires de la Commission scolaire de Laval (CSDL) aura lieu le samedi 22 septembre prochain, de 10 h à 14 h.

Venez constater leur dynamisme et leur diversité

Chacune des écoles secondaires de la CSDL offre une panoplie de projets éducatifs et d’activités comme les sports, la musique, les arts plastiques, le théâtre, l’improvisation et les voyages.

Cet événement est donc l’occasion idéale, pour les élèves et leurs parents, d’aller visiter l’école secondaire de leur quartier, de connaître les services éducatifs offerts, le fonctionnement et l’environnement de l’école, etc.

On vous attend!

Pour plus de renseignements sur les écoles secondaires de la CSDL, visitez le : www.SecondaireLaval.com.

LES ÉCOLES À VISITER

Secteurs Est, Saint-Vincent-de-Paul et Duvernay

École Leblanc (1re à 5e sec.)

École Georges-Vanier (1re à 5e sec.)

Secteurs Chomedey et Sainte-Dorothée

École Saint-Martin (1re et 2e sec.)

École Saint-Maxime (3e à 5e sec.) – Il y aura un kiosque d’information à Saint-Martin.

Secteurs Laval-des-Rapides et Pont-Viau

École Mont-de-La Salle (1re à 5e sec.)

Secteurs Laval-Ouest, Fabreville et Sainte-Rose

École Poly-Jeunesse (1re et 2e sec.)

École Curé-Antoine-Labelle (3e à 5e sec.)

Secteur Vimont-Auteuil

École l’Odyssée-des-Jeunes (1re et 2e sec.)

École Horizon Jeunesse (3e à 5e sec.) – Il y aura un kiosque d’information à l’Odyssée-des-Jeunes.

À propos de la Commission scolaire de Laval

Présente partout sur le territoire de Laval, la CSDL est l’une des plus importantes commissions scolaires au Québec. Elle dessert près de 56 000 élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes. Elle compte à ce jour 56 écoles primaires, 14 écoles secondaires, 8 centres de formation professionnelle, 4 centres d’éducation des adultes et un Service aux entreprises et de formation continue. La CSDL est l’un des plus importants employeurs à Laval avec plus de 9 000 employés.