Exposition de projets étudiants en urbanisme à l’hôtel de ville

Pour une deuxième année d’affilée, le hall d’entrée de l’hôtel de ville a accueilli une exposition d’un jour. Celle-ci présentait les projets d’étudiants à la maîtrise en urbanisme de l’Université de Montréal.

Dans le cadre d’un atelier dirigé par madame Djemila Hadj-Hamou, chef de division en aménagement et design urbain à la Ville de Laval, les étudiants ont été invités à concevoir des projets de design urbain lié à l’aménagement de secteurs lavallois. Ces projets de requalification urbaine ciblaient les abords du boulevard des Laurentides et les aires de transit-oriented development (TOD) des gares Sainte-Dorothée/Île-Bigras et Vimont.

Pour stimuler leur réflexion, les étudiants ont reçu des conseils de plusieurs professionnels, notamment :

des Services de l’urbanisme, de l’environnement et de l’écocitoyenneté, des travaux publics ainsi que de la culture, des loisirs, du sport et du développement social;

du Bureau des grands projets;

de la Société de transport de Laval;

de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Ces professionnels ont aussi participé à l’évaluation des projets.

Réalisée en collaboration avec l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal, cette exposition a permis aux étudiants de présenter le fruit de leur travail et d’expliquer leur démarche de création aux visiteurs.