Une fillette malade a profité d'une virée shopping au Toys'R'US de Laval

Le Programme de courses de 3 minutes est offert en guise de don par Toys"R"Us Canada dans le cadre de leur partenariat de longue date avec Starlight Canada et offre aujourd’hui des virées shopping à 10 familles canadiennes à Barrie et Toronto en Ontario ; Langley et Kamloops en Colombie-Britannique ; Edmonton, Alberta ; Pembina, Manitoba ; Regina, Saskatchewan ; Laval et LaSalle au Québec et St. John’s, Terre-Neuve.

Au cours des cinq dernières années, les récipiendaires de la course ont été choisis au hasard dans le cadre d'un concours interne de Starlight Canada, au cours duquel on demandait aux familles de partager les détails du parcours médical de leur enfant et de soumettre leur participation à leur coordonnateur local des programmes Starlight.

« Sur une base quotidienne, nous sommes témoins de la bravoure, de la force et des difficultés auxquelles font face les enfants gravement malades et leurs familles, » mentionne le directeur général de Starlight, Brian Bringolf. « Au cours de l'année, Starlight vise à fournir une programmation divertissante pour faire sourire les enfants et aider les familles à faire face à la maladie. Nous sommes des plus enchantés de pouvoir compter sur des partenaires aussi généreux que Toys"R"Us et Babies"R"Us, qui nous ont aidés à créer des initiatives comme la Course de 3 minutes pour nos familles Starlight qui le méritent tellement. »

Au cours des 20 dernières années, Toys"R"Us et Babies"R"Us Canada ont été et continuent d'être des partenaires précieux et dévoués de Starlight. Grâce à des campagnes en magasin et en ligne, aux Courses de 3 minutes, à leur implication à titre de commanditaire présentateur du Gala Starlight et à des dons envers nos programmes offerts à l'intérieur et à l'extérieur des hôpitaux, ils ont donné un incroyable 19 millions de dollars à Starlight et sont d'extraordinaires défenseurs de notre cause.

« Nous sommes fiers d'être partenaires de Starlight et sommes ravis d'offrir cette année 10 Courses Starlight à des communautés de partout au Canada, » affirme Melanie Teed-Murch, présidente de Toys"R"Us Canada. « Chez Toys"R"Us Canada, nous croyons que le jeu est un droit et nous défendrons le pouvoir du jeu pour les enfants d’un océan à l’autre. Le jeu offre des possibilités infinies de plaisir, d'imagination et d'émerveillement et pour les familles qui participent aux virées shopping, les Courses offrent à leurs enfants des moments d'évasion amusants dont ils ont un grand besoin pendant leur parcours. »

Cette année, en plus de la Course folle de 3 minutes, Toys“R”Us a aussi aidé à commanditer :