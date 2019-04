Plus d’opportunités de travail pour les jeunes lavallois d’Alfred-Pellan

Le député d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono, au nom de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail, l’honorable Patty Hajdu, a annoncé que la saison d’embauche du programme Emploi Été Canada 2019 est maintenant ouverte jusqu’au 23 juillet 2019.

Cette année, ce sont plus de 80 000 possibilités d’emplois qui seront offertes aux jeunes partout au Canada, dont 212 emplois pour les jeunes d’Alfred-Pellan. Plus de 70 employeurs de la circonscription ont été approuvés pour recevoir du financement à travers EÉC 2019.

Depuis 2015, c’est une augmentation de 167% qui fait passer l’investissement saisonnier à plus de $770 000 à Alfred-Pellan. Par le biais d’Emplois d’été Canada, le gouvernement du Canada poursuit son engagement à aider les jeunes entre 15 et 30 ans, particulièrement ceux qui se butent à des obstacles à acquérir les compétences, l’expérience de travail et les habiletés qui leur sont nécessaires pour s’intégrer au marché du travail.

La ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail, l’honorable Patty Hajdu, a parlé de ce programme : « Les jeunes Canadiens ne sont pas seulement les leaders de demain, ils sont les leaders d’aujourd’hui. C’est pourquoi notre gouvernement, par l’entremise d’Emplois d’été Canada, veille à ce qu’un plus grand nombre de jeunes Canadiens acquièrent les compétences et l’expérience de travail dont ils ont besoin pour réussir dans notre économie en évolution. Offrir aux jeunes Canadiens des possibilités d’acquérir une expérience de travail rémunérée et enrichissante contribue à leur assurer des chances équitables de réussite. »

Le député d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono, est fier de l’engouement que connaît Emplois d’été Canada dans sa circonscription : « Chaque année, ce sont toujours plus d’employeurs des secteurs public et privé, ainsi que des organismes sans but lucratif qui participent à Emplois d’été Canada. De cette façon, ils aident à créer des possibilités d’emplois enrichissantes et significatives pour les jeunes dans notre communauté. L’expérience et les compétences permettront à nos jeunes de poser les premières pierres de leur carrière. »

Cette année, tous les jeunes âgés de 15 à 30 ans qui sont légalement autorisés à travailler au Canada sont admissibles à poser leur candidature, pas seulement les étudiants. Pour la première fois, tous les postes disponibles peuvent être recherchés sur guichetemplois.gc.ca/jeunesse, et sur l’application pour mobiles Guichet Emploi. Le député d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono, invite les jeunes de sa circonscription à poser leur candidature pour cette nouvelle édition d’Emplois été Canada.