Lis avec moi: la découverte et le plaisir de lire

La 15e Semaine Lis avec moi se poursuit jusqu'au samedi 12 octobre. Plusieurs temps forts et vingt-cinq rencontres en compagnie d’auteurs, d’auteures, d’illustrateurs et d’illustratrices seront organisées dans les écoles à travers le Québec.

La comédienne Sylvie Potvin (La Petite Vie, Les Boys), grande passionnée de la lecture à voix haute, est la porte-parole de la Semaine Lis avec moi. La mission de Lis avec moi est de promouvoir le plaisir de lire et la littérature auprès des jeunes de 0 à 12 ans en favorisant l’accompagnement comme moyen privilégié d’apprentissage et de partage. Lis avec moi a à cœur de faire connaitre la littérature québécoise et canadienne de langue française.

Activités à Laval

Les illustrateurs Mathieu Potvin et Manon Gauthier, tous deux lauréats du prix Illustration Jeunesse du Salon du livre de Trois-Rivières, iront à la rencontre d’élèves lavallois. Voici toute la programmation des rencontres d’auteurs et d’illustrateurs sur le site.

Le mardi 15 octobre à la Maison des arts de Laval, des conférences et des tables rondes aborderont de multiples sujets d’actualité qui touchent la littérature jeunesse.

Concours Coup de foudre et Engagez-vous

Jusqu'au samedi 12 octobre, le public et les enseignants sont invités à s’engager à lire avec un enfant en s’inscrivant sur notre site au concours Engagez-vous. Quant aux jeunes lecteurs, ils peuvent partager leur lecture favorite avec le concours Coup de foudre. Des lots de livres et des cartes cadeaux sont à gagner.