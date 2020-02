Quoi faire pour la relâche à Laval ?

La relâche scolaire lavalloise aura lieu du 2 au 6 mars. Comment occuper les enfants pendant ces quelques jours de congé? La Ville, en collaboration avec plusieurs organismes locaux, propose une panoplie d’activités pour toute la famille. La programmation complète est disponible en ligne.

Les camps de jour

Près d’une quinzaine de camps de jour sont offerts durant toute la semaine, et il y en a pour tous les goûts : activités extérieures et intérieures, initiation aux biosciences, activités thématiques sur la nature et l’environnement, activités de loisirs ou sportives, bricolage, etc. Les inscriptions sont obligatoires auprès des organismes qui offrent des camps de jour et les places sont limitées. Consulter la programmation complète pour tous les détails.

Les fêtes hivernales

· Le 29 février, de 13 h à 16 h – Fête hivernale l’aire de glace au parc Des Coccinelles : une façon de commencer la relâche en beauté avec musique, chocolat chaud et plusieurs animations.

· Le 29 février, de 13 h à 16 h – Folies d’hiver au parc Champfleury : de nombreuses activités extérieures sont au programme pour la famille.

· Le 4 mars, de 10 h à 16 h — Rocket Fest au parc Émile : jeux d’adresse, hockey parents-enfants, initiation au curling, maquillage et tire d’érable.

· Le 6 mars, de 19 h à 21 h – Soirée sous les étoiles, à la berge aux Quatre-Vents : Contes autour du feu, observation d’étoiles, chocolat chaud et s’mores.

Envie de bouger et de jouer?

Pêche familiale guidée, randonnée écologique, hockey bulle et Zumba extérieure sont quelques-unes des activités offertes aux familles ayant le goût de se dégourdir les jambes. Parents et enfants pourront ainsi s’initier à de nouvelles activités physiques en suivant la caravane multisport, qui parcourra 12 parcs durant la saison froide. Programmation complète disponible en ligne.

Dans les parcs et les bois

Dans plusieurs parcs et bois lavallois, il est possible d’emprunter patins, raquettes ou de tapis-luges, en plus de participer aux activités offertes. Si la température le permet, tous pourront jouer dehors!

· Patinage et hockey sur les patinoires extérieures;

· Glissade sur les buttes de glisse naturelles ou artificielles;

· Sentiers balisés de marche, de raquette et de ski de fond (entre autres à la berge des Baigneurs, à la berge aux Quatre-Vents, au bois de Sainte-Dorothée, au bois de l’Équerre, au Centre de la nature et au parc Bernard-Landry)

Dans les arénas

Pendant la relâche, des périodes de patinage et de hockey libres sont réservées exclusivement aux enfants, aux adolescents ou aux adultes.

Dans les piscines

Qui a dit qu’il fallait attendre l’été pour se baigner? Pendant la semaine de congé scolaire, des heures prolongées sont offertes pour le bain libre et les corridors de nage aux endroits suivants :

· Centre sportif Honoré-Mercier (Sainte-Rose);

· Centre sportif Josée-Faucher (Laval-des-Rapides).

Dans les bibliothèques

Jeux de société, jeux vidéo, CD, cinéma, livres, activités spéciales... Les idées ne manquent pas amuser les enfants toute la semaine. Consulter la section des Bibliothèques de Laval pour connaître l’offre complète.

À la Maison des arts

Pourquoi ne pas profiter de la semaine de relâche pour vous offrir une sortie culturelle en famille? Consultez le site Internet de la Maison des arts pour voir la programmation offerte.