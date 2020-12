La Fondation du Collège Montmorency célèbre ses 35 ans de générosité

Depuis maintenant 35 ans, la Fondation du Collège Montmorency est une alliée dans la réussite éducative des étudiantes et étudiants de l’unique cégep à Laval, le Collège Montmorency.

C’est aussi 35 ans de générosité de ses partenaires, qui permettent d’accompagner les étudiants dans leur cursus scolaire.

Rappelons que c’est en 1985 que tout a commencé par la signature des lettres patentes par Jean-Guy Tremblay, président du Collège Montmorency, Denis Latour, directeur général, et Claude Filion, secrétaire général.

Depuis ses débuts, la Fondation a distribué plus de 6 M$ à travers ses programmes et ses différents fonds, dont :

- 1 230 000 $ pour l’acquisition d’équipements

- 1 145 000 $ en bourses d’études à plus de 2 250 étudiants

- 710 000 $ pour plus de 575 projets de soutien à la formation

- 628 000 $ pour aider 3 600 étudiants à faire plus de 310 voyages de mobilité internationale

- 555 000 $ pour encourager les étudiants-athlètes

- 219 000 $ pour appuyer plus de 600 étudiants en difficulté financière

L’éducation est une richesse qui doit être entretenue pour former notre relève. Grâce à la générosité de ses précieux partenaires, la Fondation peut affirmer fièrement que depuis 35 ans elle inspire, encourage et accompagne les étudiants dans leur parcours d’études supérieures pour leur permettre de réaliser leurs idéaux.

« Merci à tous nos complices qui nous permettent de réaliser notre mission et de faire avancer l’éducation au Collège Montmorency. Votre appui nous permet de reconnaitre haut et fort qu’il est important d’investir dans l’éducation de nos jeunes qui formerons notre relève. », affirme Christine Laprise, directrice générale du Collège Montmorency. « Un merci particulier aux membres du Conseil d’administration qui permettent également à la Fondation de remplir pleinement sa mission. »

Pour ouvrir la voie à la relève, la mission de la Fondation du Collège Montmorency est d’inspirer, d’encourager et d’accompagner les étudiants dans leur parcours d’études supérieures et leur permettre de réaliser leurs idéaux. Gérée par un conseil d’administration distinct de celui du Collège, la Fondation du Collège Montmorency met en œuvre des programmes et appuie des projets qui encouragent la persévérance et l’excellence afin que les étudiants en ressortent grandis, engagés et ouverts.