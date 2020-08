Les impacts économiques de la crise du coronavirus sont multiples et continuent de se faire sentir. Les autorités n'ont pas fini de calculer les effets sur les budgets gouvernementaux, les chiffres d'affaires des entreprises et des commerces, les fonds de placements des services bancaires et financiers et les porte-feuilles des citoyens.

La Banque du Canada dit observer des signes qui lui permettent de croire que certaines entreprises pourraient éprouver des difficultés à surmonter la crise économique liée à la pandémie de COVID-19.

Plusieurs contribuables canadiens ont dû s'appuyer sur les programmes gouvernementaux pour combler leurs besoins de base que sont le logement et l'alimentation.

Par ailleurs, pas moins de 61 % des participants à un sondage en ligne réalisé auprès de plus de 2000 personnes pour la firme spécialisée en faillite MNP ont indiqué s’attendre à pouvoir payer leurs frais de subsistance pendant un an sans alourdir leur dette.

Quant est-il de votre situation actuelle après cinq mois de pandémie? La crise du coronavirus a-t-elle alourdi vos dettes personnelles? Répondez à notre sondage maison de la semaine en cliquant ici.