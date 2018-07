Attribution de près de 86 000 $ à deux entreprises lavalloises

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière globale de 85 932 $ à l'entreprise Les portes J. P. R. et à la Société aviation connection, toutes deux situées dans la région de Laval, pour leur permettre d'aller de l'avant avec leurs projets, lesquels totalisent des investissements de 268 828 $. Les sommes accordées proviennent des programmes PME en action, Audit industrie 4.0 et NovaScience.

La députée de Fabre et adjointe parlementaire du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Mme Monique Sauvé, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la vice‑première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, et du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette.

« Le gouvernement a mis en place un environnement et des outils afin de soutenir le développement des entreprises québécoises. L'aide financière accordée aux Portes J. P. R. s'inscrit dans le plan d'action de la Stratégie numérique du Québec et s'articule autour du manufacturier innovant, l'un des trois piliers économiques du Québec, avec l'entrepreneuriat et les exportations. Par ailleurs, les cours qui seront offerts par la Société aviation connection enrichiront la culture scientifique des jeunes en développant leur intérêt pour l'aéronautique, l'ingénierie et la science, domaines dans lesquels il est essentiel de préparer la relève », a soulignée Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Dans un premier temps, l'entreprise Les portes J. P. R. souhaite terminer l'implantation d'un système de gestion intégré (progiciel PGI) et se doter d'un système de gestion de la relation client (CRM). Le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) consent une somme de 46 932 $ provenant du programme PME en action pour soutenir ce projet estimé à 164 830 $. Dans un deuxième temps, l'entreprise procédera à un diagnostic lié à l'industrie 4.0 et se dotera d'un plan numérique. Le MESI accorde un montant de 12 000 $ issu du programme Audit industrie 4.0 pour couvrir l'ensemble des investissements de cette deuxième initiative.

« Les PME actives, comme Les portes J. P. R., et les organisations engagées dans leur milieu, comme la Société aviation connection, dynamisent assurément les activités de la circonscription de Fabre, et je m'en réjouis. Ces organisations, qui constituent le principal moteur économique du Québec, contribuent à ouvrir de nouvelles perspectives vers une croissance plus durable et diversifiée, et ce, au bénéfice de la communauté », de dire Monique Sauvé, députée de Fabre et adjointe parlementaire du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Pour sa part, la Société aviation connection offre un programme de formation en aéronautique aux élèves du secondaire en utilisant des syllabus appuyés par l'utilisation de logiciels, d'ordinateurs et de simulateurs intégrés ainsi qu'un aéronef réel faisant l'objet d'un projet de restauration sur une période de trois ans. Le curriculum est basé sur l'apprentissage des grands principes aérodynamiques développés en ingénierie, et leur présentation exploite l'efficacité de l'informatique didactique et des simulations par ordinateur. Le MESI verse 27 000 $, par l'entremise du programme NovaScience, pour appuyer ce projet évalué à 91 998 $.

« En misant sur la vitalité des régions, nous misons par le fait même sur la croissance économique de tout le Québec. En soutenant ces deux organisations de la région de Laval, nous favorisons la mise en place de projets porteurs. Une fois de plus, le gouvernement joue pleinement son rôle de catalyseur d'investissements privés, comme il le fait dans toutes les régions du Québec », poursuit Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval



Fondée en 1978, l'entreprise Les portes J. P. R. se spécialise dans la fabrication, la distribution, l'installation et la réparation de portes de garage et de portes spécialisées.

La Société aviation connection fait la promotion de l'éducation auprès de jeunes élèves du secondaire dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Le Programme de formation en aéronautique est offert gratuitement dans les écoles publiques à travers le Canada. Déjà sept écoles secondaires du Québec le proposent à 275 élèves pour l'année scolaire 2018-2019.

Le programme PME en action appuie la réalisation d'études préalables à la concrétisation de projets d'investissement au Québec, par des entreprises du Québec ou d'ailleurs, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable.

Le programme Audit industrie 4.0 vise à inciter le plus grand nombre d'entreprises manufacturières québécoises possible à entreprendre le virage numérique, en réalisant un diagnostic et un plan numérique liés à l'industrie 4.0.

Le programme NovaScience appuie financièrement des organismes et des projets qui favorisent une plus grande compréhension de la science et de la technologie par les jeunes et le grand public ainsi que le développement d'une relève dans ces domaines. Dans le cadre de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022, ce programme bénéficie d'une bonification de 8 millions de dollars d'ici 2020.

La Stratégie numérique du Québec, lancée en décembre 2017, est un projet de société qui vise la cohérence de l'ensemble des actions gouvernementales afin d'accélérer l'essor, dans tous les milieux, d'une véritable culture numérique. Elle marque le début d'une mobilisation générale vers le Québec numérique de demain.