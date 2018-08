Monique Sauvé se dit satisfaite des engagements de Philippe Couillard

La candidate du Parti libéral du Québec (PLQ), Monique Sauvé, est satisfaite de l’engagement qu’a pris le premier ministre et chef du PLQ, Philippe Couillard, plus tôt dans la journée de lundi, pour mieux soutenir les enfants et les jeunes dans Fabre.

Dans un second mandat d’un gouvernement libéral :

Pour les enfants en services de garde éducatifs :

Les services éducatifs pour les enfants de 4 ans seront gratuits, qu’ils soient inscrits à la maternelle 4 ans ou en services de garde;

Plus de soutien, plus d’argent, plus de matériel et un programme éducatif bonifié pour les enfants dans les services de garde;

Les services de garde éducatifs à l’enfance feront partie du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour maximiser la coordination entre les deux réseaux et favoriser la réussite des enfants;

« Je suis très fière des engagements pris envers les familles de Fabre. Ces mesures viendront directement faciliter la vie des Québécois » affirme Monique Sauvé, candidate du Parti libéral du Québec dans Fabre.

Pour les élèves au niveau primaire, le gouvernement s'engage à :

Ajouter une deuxième personne, en plus de l'enseignant, aux classes préscolaires et en première année du primaire pour accompagner les enfants (ex.: deuxième enseignant(e), technicien(ne) en éducation spécialisée, orthopédagogue, orthophoniste, psychologue, etc.);

Implanter le cours d’anglais intensif plus rapidement en 5e et 6e année du primaire pour favoriser la maîtrise d’une langue seconde chez les enfants;

Des parcours d’apprentissage adaptés

Les jeunes seront placés en situation d’apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans ou jusqu’à l’obtention d’un premier diplôme ou d’une première qualification en offrant des parcours diversifiés et attrayants, tels que l’apprentissage traditionnel en classe avec des ratios réduits, la formation en milieu de travail, des stages ou de la formation professionnelle, pour répondre aux différents besoins.

Ces engagements représentent des investissements additionnels de 2,8 G$ sur 5 ans pour la réussite éducative.