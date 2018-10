Le conseiller Vasilios Karidogiannis réintègre le caucus du Mouvement Lavallois

Le conseiller municipal de L’Abord-à-Plouffe, Vasilios Karidogiannis annonce qu’il effectue son retour au sein du caucus du Mouvement Lavallois.

« Je reviens d’un séjour à Copenhague où j’ai été fort impressionné par les projets de transport électrique et de mobilité active qui s’y déroulent. Ce type de projets, qui sont innovants et respectueux du développement durable, m’apparaissent en droite ligne avec les visées du Mouvement Lavallois, pour lequel je milite depuis plus de 5 ans. De plus, j’ai désormais la certitude d’être davantage impliqué au sein du caucus et cela répond à mes aspirations », a souligné le conseiller.

« Nous accueillons le retour de Vasilios avec grand plaisir. Il connaît fort bien les préoccupations des citoyens de son district et sait défendre leurs intérêts avec toute diligence nécessaire », a conclu le maire Demers.