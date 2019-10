3 octobre : débat électoral sur l’environnement à Laval

En prévisions aux élections fédérales du 21 octobre prochain, Le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval invite les citoyennes et citoyens de Laval, au débat l’Environnement, parlons-en.

C’est le jeudi 3 octobre de 19 h à 21 h, à la salle Claude Legault du Collège Montmorency que se tiendra le débat. L’événement, gratuit et ouvert à tous, réunira 4 candidates et candidats des circonscriptions lavalloises.

Le CRE de Laval est heureux de contribuer au dialogue démocratique sur les enjeux environnementaux, thème incontournable de cette élection. Chacun des six partis politiques fédéraux a été invité à participer au débat et quatre ont confirmé leur participation. Ainsi, Monsieur Matthieu Couture du Parti populaire, Madame Marguerite Howells du Parti vert, Monsieur Angelo Iacono du Parti libéral, et Madame Lizabel Nitoi du Bloc Québécois participeront à la discussion.

Les électeurs sont les vrais décideurs

L’Environnement, parlons-en est une tribune non partisane, s’adressant aux Canadiennes et Canadiens qui désirent en connaitre davantage sur l’ambition environnementale de partis politiques et des candidats.

Ce débat pancanadien permettra d’identifier les leaders politiques prêts à collaborer à la mise en place d’un avenir sain et sécuritaire pour l’environnement. De plus, c’est la première fois que se tiendront au Canada, des débats de cette envergure sur le thème unique de l’environnement, auxquels tous les candidats sont conviés à participer.

« En tant que citoyennes et citoyens, il est de notre devoir et de notre responsabilité de participer au débat politique afin que nous puissions faire un choix éclairé et surtout, de ne pas laisser notre avenir entre les mains de quiconque. Dans un contexte où notre environnement, la capacité de support des écosystèmes et notre démocratie sont de plus en plus fragilisés, aller voter est certainement une avenue plus garante pour notre avenir à tous », souligne Guy Garand, directeur du CRE de Laval.

