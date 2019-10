Québec accorde 950 000 $ à quatre institutions muséales lavalloises

Le gouvernement du Québec a accordé, par l’entremise du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), une aide financière de 100 000 $ au Centre d’interprétation de l’eau ainsi qu’un montant de 200 000 $ au Cosmodôme, une somme de 250 000 $ au Musée ArmandFrappier et une contribution financière de 400 000 $ au Parc de la RivièredesMillesÎles.

Le but ? Soutenir les missions et la poursuite des activités de ces quatre institutions muséales à vocation scientifique et technologique de la région de Laval. Le député de SainteRose et adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d’expression anglaise, M. Christopher Skeete, et le ministre des Finances et ministre responsable de la région de Laval, M. Eric Girard, en ont fait l’annonce mardi 1er octobre au nom du ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon.

Eric Girard a commenté: « Les institutions muséales à vocation scientifique et technologique, ont un apport essentiel en matière de promotion de la culture scientifique, de vulgarisation, d’éducation, de recherche, de valorisation et de conservation. Leur mission rejoint de près l’objectif de notre gouvernement visant à favoriser le rayonnement de la muséologie scientifique dans l’ensemble du Québec, notamment à Laval. »

Le gouvernement du Québec avait accordé une aide financière de 3 670 810 $ au Fonds de recherche du Québec – Société et culture afin de soutenir la mission de seize institutions muséales à vocation scientifique et technologique, dont le Centre d’interprétation de l’eau, le Cosmodôme, le Musée ArmandFrappier et le Parc de la RivièredesMilleÎles.