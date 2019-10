Lancement d’une campagne d’image de marque sur l'évolution de Laval

La Ville de Laval a lancé hier une campagne d’image de marque qui illustre son évolution, ses caractéristiques et son ambition, sous la signature : " Laval. Une île d'exceptions."

Une image construite par 3 300 citoyens et élus

Cette nouvelle image de marque résulte d’un processus rigoureux entamé en 2017. Elle correspond aux valeurs et aux objectifs de développement exprimés par quelque 3 300 citoyens, élus, employés et partenaires de la Ville consultés dans le cadre de la démarche de planification stratégique qui a abouti à l’adoption de la vision stratégique Urbaine de nature - Laval 2035.

« Laval a changé évolué et assume pleinement son rôle en tant que troisième plus grande ville du Québec. Dans ce contexte, il devenait naturel et nécessaire de travailler au repositionnement de la marque Laval, et ce, afin d’être en phase avec les aspirations de notre population et ce qu’elle a exprimé lorsque nous l’avons consultée, ainsi qu’avec les ambitions de la Ville. Par une image forte et unique qui intègre la diversité et l’inclusion, Laval est maintenant mieux outillée pour soutenir le développement de son territoire » a expliqué le maire de Laval, Marc Demers.

Mettant en lumière toutes les facettes de son territoire, la campagne d’image de marque multiplateforme sera déployée au cours des prochains jours. Elle sera déclinée progressivement en télévision, en affichage, dans les journaux, sur le Web, dans les médias sociaux, par un concours et via les communications internes et externes de la Ville.